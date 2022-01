ABC – Les petits naturalistes en action : Fabrication de boules de graisse Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

ABC – Les petits naturalistes en action : Fabrication de boules de graisse Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule, 14 février 2022, La baule. ABC – Les petits naturalistes en action : Fabrication de boules de graisse

Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule, le lundi 14 février à 14:30

L’oiseau ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvu lorsque l’hiver fût venu. Venez fabriquer en famille des boules de graisses pour aider nos amis à plumes à passer l’hiver. Animation familiale. Enfant à partir de 4 ans, obligatoirement accompagnés par leurs parents. 20 personnes maximum. Animé par la LPO44.

Public

L’oiseau ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvu lorsque l’hiver fût venu. Venez fabriquer en famille des boules de graisses pour aider nos amis à plumes à passer l’hiver. Animation … Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T14:30:00 2022-02-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule Adresse Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule Ville La baule lieuville Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/