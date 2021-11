La baule Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique ABC – Les oiseaux de nos jardins Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

ABC – Les oiseaux de nos jardins

Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule, 4 décembre 2021, La baule.

Adresse communiquée lors de la réservation 44500 La baule, le samedi 4 décembre à 10:00

Venez découvrir, lors d’une projection, les oiseaux qui vivent proche de chez nous : dans nos jardins, les parcs et en bord de mer. Présentation des espèces, leurs vies, écologie, comment et où les trouver dans la commune. Durée d’environ 1 heure en salle avec discussion / questions après.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:00:00

