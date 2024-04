ABC Devos ! – Collectif Espace TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, dimanche 19 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-19 15:00 – 16:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Spectacle lecture. En 2022, nous avons pu dire : « Raymond Devos a 100 ans ! » ou bien « Devos, ça fait 1 siècle ! ». Ces 3 comédiennes vous proposent un spectacle/lecture des textes de Raymond Devos. Pendant presque un demi-siècle, Raymond Devos a nourri nos rires et nos émotions, et il est important que cela continue. Venez découvrir l’univers de Raymond Devos, à travers la fraîcheur et les voix de Valérie Mornet, Angie Degrolard et Pauline Tanneau. Mise en scène par Angie Degrolard. Durée : 1h30 Représentations les 18 et 19 mai 2024

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/