Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau dans un concert insolite. Emotion, poésie et esprit naviguent au gré des 26 lettres, autant d’ambiances musicales, de Rameau à Kurt Weil en passant par Piazzolla, les frères Jacques, Queen… Quand l’une fait vibrer au son charnel de son cor anglais, l’autre balance au piano une toccata enfiévrée, une troisième se délecte d’un chant d’amour à n’en plus finir, tandis que la dernière enflamme sa contrebasse dans une Espagnolade. Un quatuor de choc qui charme et exalte, émeut et impressionne, bref, donne le sourire et une extraordinaire joie de vivre.

de 12 à 17€

♫♫♫ La Chèvrerie 7218 Chemin du Devenset, 13680 Lançon-Provence Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:30:00

