ABC – CONFÉRENCE ARAIGNÉES – CROSSAC Crossac, 15 octobre 2021, Crossac. ABC – CONFÉRENCE ARAIGNÉES – CROSSAC 2021-10-15 20:00:00 – 2021-10-15 22:00:00 Salle St Jean Baptiste 4 rue du bois Hoel

Majestueuses ou effrayantes, les araignées cohabitent avec nous depuis la nuit des temps. Mais les connaissez-vous vraiment ? Lors de cette conférence, Christine Rollard, aranéologue du Museum de Paris, vous fera découvrir toute la diversité de ce groupe ainsi que leurs mœurs, souvent moins connues que certaines idées reçues. Le passe sanitaire est obligatoire pour assister à cette conférence.

Détails Catégories d’évènement: Crossac, Loire-Atlantique Autres Lieu Crossac Adresse Salle St Jean Baptiste 4 rue du bois Hoel Ville Crossac lieuville 47.41244#-2.16558