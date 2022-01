ABC Comptage national des oiseaux hivernants 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

ABC Comptage national des oiseaux hivernants 44410 Herbignac, 26 janvier 2022, Herbignac. ABC Comptage national des oiseaux hivernants

44410 Herbignac, le mercredi 26 janvier à 10:00

​Préparez vous au grand comptage des oiseaux hivernants. A l’aide d’un guide de la LPO, identifiez et listez les oiseaux qui ont décidé de passer l’hiver en Brière. Enfant à partir de 10 ans. Animé par la LPO44. Réservation en ligne sur le site internet : www.parc-naturel-briere.com ​Préparez vous au grand comptage des oiseaux hivernants. A l’aide d’un guide de la LPO, identifiez et listez les oiseaux qui ont décidé de passer l’hiver en Brière. Enfant à partir de 10 ans. A… 44410 Herbignac 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu 44410 Herbignac Adresse 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville 44410 Herbignac Herbignac Departement Loire-Atlantique

44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/