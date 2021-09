Montoir-de-Bretagne Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique, Montoir-de-Bretagne ABC – CHAUVE QUI PEUT, DES CHIROPTÈRES Montoir-de-Bretagne Montoir-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Montoir-de-Bretagne

ABC – CHAUVE QUI PEUT, DES CHIROPTÈRES Montoir-de-Bretagne, 10 septembre 2021, Montoir-de-Bretagne. ABC – CHAUVE QUI PEUT, DES CHIROPTÈRES 2021-09-10 19:45:00 – 2021-09-10 21:45:00

Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique Montoir-de-Bretagne Mais qui sont ces curieux mammifères réussisant à voler avec leurs mains ? Venez découvrir tous les secrets des chauve-souris au cours d’une balade nocturne. Réussirez-vous à les observer malgré leur vol très rapide ? Animé par la LPO44 Mais qui sont ces curieux mammifères réussisant à voler avec leurs mains ? Venez découvrir tous les secrets des chauve-souris au cours d’une balade nocturne. Réussirez-vous à les observer malgré leur vol très rapide ? Animé par la LPO44 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Montoir-de-Bretagne Autres Lieu Montoir-de-Bretagne Adresse Ville Montoir-de-Bretagne lieuville 47.32696#-2.15025