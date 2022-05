ABC Belvès : sortie nature : “Quel est ce champignon ?”

ABC Belvès : sortie nature : “Quel est ce champignon ?”, 9 novembre 2022, . ABC Belvès : sortie nature : “Quel est ce champignon ?”

2022-11-09 09:30:00 – 2022-11-09 16:00:00 “Quel est ce champignon ?” avec la Société Mycologique du Périgord.

Cette sortie nature sera guidée par Daniel LACOMBE.

Lorsque vient la saison, les champignons font régulièrement l’objet de toutes les convoitises. Sous la conduite avisée d’un spécialiste partons les découvrir et apprendre les bases de leur identification. Journée conviviale et enrichissante en perspective !

Rendez-vous à 9h15 devant l’église de Bouillac – 15 personnes maximum. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37. “Quel est ce champignon ?” avec la Société Mycologique du Périgord.

