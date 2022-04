ABC Belvès : projection du film “Zulu” animée par Gilles Heyraud Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

ABC Belvès : projection du film “Zulu” animée par Gilles Heyraud Pays de Belvès, 24 septembre 2022, Pays de Belvès. ABC Belvès : projection du film “Zulu” animée par Gilles Heyraud Pays de Belvès

2022-09-24 16:00:00 – 2022-09-24

Pays de Belvès Dordogne “ZULU” (2013), séance animée par Gilles Heyraud :

Un film policier de Jérôme Salle, intense à l’efficacité brutale, dans lequel Orlando Bloom et Forest Whitaker interprètent avec brio deux policiers enquêtant sur le meurtre d’une jeune adolescente noire dans une Afrique du sud gangrénée par l’apartheid. Zulu est tout à la fois un polar, un film noir, un manifeste politique, une analyse historique et une réflexion philosophique mais brosse aussi le portrait d’hommes abîmés dans l’âpre contexte sud-africain de l’époque (1978). “ZULU” (2013), animé par Gilles Heyraud :

Un film policier de Jérôme Salle, intense à l’efficacité brutale, dans lequel Orlando Bloom et Forest Whitaker interprètent avec brio deux policiers enquêtant sur le meurtre d’une jeune adolescente noire dans une Afrique du sud gangrénée par l’apartheid. “ZULU” (2013), séance animée par Gilles Heyraud :

Un film policier de Jérôme Salle, intense à l’efficacité brutale, dans lequel Orlando Bloom et Forest Whitaker interprètent avec brio deux policiers enquêtant sur le meurtre d’une jeune adolescente noire dans une Afrique du sud gangrénée par l’apartheid. Zulu est tout à la fois un polar, un film noir, un manifeste politique, une analyse historique et une réflexion philosophique mais brosse aussi le portrait d’hommes abîmés dans l’âpre contexte sud-africain de l’époque (1978). cineman

Pays de Belvès

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville Pays de Belvès Departement Dordogne

Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pays-de-belves/

ABC Belvès : projection du film “Zulu” animée par Gilles Heyraud Pays de Belvès 2022-09-24 was last modified: by ABC Belvès : projection du film “Zulu” animée par Gilles Heyraud Pays de Belvès Pays de Belvès 24 septembre 2022 Dordogne Pays-de-Belvès

Pays de Belvès Dordogne