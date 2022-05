ABC Belvès “Les rdv du Préau”: Concert de guitares classiques Trio Contrastes

2022-06-18 – 2022-06-18 « Les rendez-vous du préau »

Concert de guitares classiques donné en préambule de la fête de la musique par le trio Contrastes composé de 3 professeurs de guitares classiques au Conservatoire de Musique de Dordogne.

Entrée 10€ (non adhérents)

5€ pour les adhérents à l’ABC « Les rendez-vous du préau »

