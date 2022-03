ABC Belvès: La forêt la nuit Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès ABC Belvès propose, samedi 2 avril:

La forêt la nuit avec Michel Ribette. Venez vivre une expérience originale avec cette balade dans la Bessède pour appréhender ce monde inconnu où foisonnent diverses formes de vies. Rdv à 19h45 sur le parking à droite avant l’aérodrome de Belvès

Prévoir lampe de poche.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 29 10 20 (maximum 15 personnes). Samedi 2 avril:

