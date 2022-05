ABC Belvès : “La chouette aux yeux d’or” par Michel Ribette Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays de Belvès Dordogne « LA CHOUETTE AUX YEUX D’OR » avec Michel RIBETTE

Autrefois appelée Chouette chevêche, elle doit aujourd’hui son nouveau nom de Chevêche d’Athéna à la déesse grecque dont elle fut la fidèle compagne. Après une brève présentation audio-visuelle nous partirons à sa recherche sur le terrain.

RDV à 19h45 à l’Espace ABC, puis dans la Nature – prévoir lampe de poche

inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37

