ABC Belvès : exposition “Ils sont food ces Romains” Pays de Belvès, 18 juin 2022, Pays de Belvès.

ABC Belvès : exposition “Ils sont food ces Romains” Pays de Belvès

2022-06-18 – 2022-06-18

Pays de Belvès 24170 Pays de Belvès

Samedi 18 juin à 16h00 à l’Espace ABC (Ancienne école maternelle) de Belvès : “Ils sont food ces Romains”, exposition réalisée par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine de Dordogne.

Avant et après la Conquête romaine les banquets, réservés à une élite, n’étaient pas le quotidien de tous les habitants de Vesunna*. A la charnière des premiers siècles avant et après J.C, les repas, pris dans la maison ou dans la rue subissent l’influence commerciale et culturelle de Rome. Bien que l’intensification des échanges entre Méditerranée et territoire Pétrocore influence fortement les modes alimentaires, on note une certaine continuité entre les repas gaulois et gallo-romains.

Cette exposition présente les principales découvertes qui témoignent en Aquitaine de l’évolution des pratiques culinaires des Gaulois aux IIè siècle av.J.C. et IVe siècle après JC.

Samedi 18 juin à 16h00 à l’Espace ABC de Belvès : “Ils sont food ces Romains”, exposition réalisée par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine de Dordogne.

Cette exposition présente les principales découvertes qui témoignent en Aquitaine de l’évolution des pratiques culinaires des Gaulois.

Samedi 18 juin à 16h00 à l’Espace ABC (Ancienne école maternelle) de Belvès : “Ils sont food ces Romains”, exposition réalisée par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine de Dordogne.

Avant et après la Conquête romaine les banquets, réservés à une élite, n’étaient pas le quotidien de tous les habitants de Vesunna*. A la charnière des premiers siècles avant et après J.C, les repas, pris dans la maison ou dans la rue subissent l’influence commerciale et culturelle de Rome. Bien que l’intensification des échanges entre Méditerranée et territoire Pétrocore influence fortement les modes alimentaires, on note une certaine continuité entre les repas gaulois et gallo-romains.

Cette exposition présente les principales découvertes qui témoignent en Aquitaine de l’évolution des pratiques culinaires des Gaulois aux IIè siècle av.J.C. et IVe siècle après JC.

pixabay

Pays de Belvès

dernière mise à jour : 2022-04-03 par Périgord Noir Vallée Dordogne