ABC Belvès : “Croquons la nature” animée par Jean-Jacques Marty Pays de Belvès, 21 avril 2022, Pays de Belvès.

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-21 16:00:00

Pays de Belvès Dordogne

« CROQUONS LA NATURE » animée par Jean-Jacques MARTY

Entre forêt et étangs, landes et pelouses calcaires à orchidées, nous saisirons tout ce que nos yeux contempleront : fleurs, insectes, oiseaux et paysages divers. Cette journée d’initiation destinée aux novices, aux débutants, mais aussi aux expérimentés, en dessin, aquarelle et peinture, sera dirigée par notre expert et ami Jean-Jacques Marty.

Rdv à 9h45 sur le parking à droite avant l’aérodrome de Belvès – prévoir son matériel de dessin et/ou de peinture et son casse-croûte.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37

(maximum 15 personnes).

Possibilité de report en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Pays de Belvès

