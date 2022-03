ABC Belvès : conférence “Les chauve-souris, des alliées mal connues” par Michel Ribette Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays de Belvès Dordogne «LES CHAUVES-SOURIS, des alliées mal connues» :

conférence de Michel RIBETTE – Naturaliste spécialiste des chiroptères

Afin de mieux connaître la vie de ces insassiables chasseuses d’insectes, parasites de nos cultures, nous découvrirons leur mode de vie dans un documentaire audio-visuel. Puis après un échange avec le public nous partirons les écouter dans le village grâce à un détecteur d’ultrasons. «LES CHAUVES-SOURIS, des alliées mal connues» :

Découverte de la vie de ces chasseuses d’insectes dans un documentaire audiovisuel, échange avec le public.

