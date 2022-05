ABC Belvès : conférence “Histoire d’un film” par Chantal Leothier, 15 octobre 2022, .

ABC Belvès : conférence “Histoire d’un film” par Chantal Leothier

2022-10-15 17:00:00 – 2022-10-15

ABC Belvès propose une conférence de Chantal Leothier : “Histoire d’un film” à 17h à l’Espace ABC :

Pendant le premier confinement Chantal fut contactée par Guillaume Jaehnert, doctorant à l’université Montaigne de Bordeaux, pour une interview sur son métier de chef maquilleuse, sur son travail auprès de Catherine Frot et sur son rapport à la lumière au cinéma, pour la revue interne de l’université.

Ce travail a donné l’idée à Guillaume d’une masterclass à l’université Montaigne au cours de laquelle elle a présenté aux élèves l’histoire de l’élaboration d’un film à travers son métier.

Chantal fera cet exposé prochainement à la Sorbonne aux élèves de la section cinéma et c’est exactement ce qu’elle proposera dans le cadre du programme de l’ABC avec l’espoir de susciter l’intérêt d’un plus grand nombre.

