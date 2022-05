ABC Belvès : Atelier d’éveil à la nature “Où vont nos oiseaux en hiver ?”, animé par Michel Ribette

ABC Belvès : Atelier d’éveil à la nature “Où vont nos oiseaux en hiver ?”, animé par Michel Ribette, 27 octobre 2022, . ABC Belvès : Atelier d’éveil à la nature “Où vont nos oiseaux en hiver ?”, animé par Michel Ribette

2022-10-27 15:00:00 – 2022-10-27 17:00:00 Atelier d’éveil à la nature pour enfants et parents de 7 à 10 ans :

“Où vont nos oiseaux en hiver ?” animé par Michel RIBETTE

Après la projection d’un film, une discussion s’engagera autour du phénomène des migrations. Où va l’hirondelle de ton garage, la fauvette de ton jardin ou encore la huppe du verger voisin en hiver et comment se dirigent nos oiseaux migrateurs lors de leurs longs voyages. Tu seras surpris par leurs performances.

RDV à 14h45 à l’Espace ABC derrière la mairie de Belvès (ancienne école maternelle). Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 29 10 20. Atelier d’éveil à la nature pour enfants et parents de 7 à 10 ans :

“Où vont nos oiseaux en hiver ?” animé par Michel RIBETTE

RDV à 14h45 à l’Espace ABC derrière la mairie de Belvès (ancienne école maternelle). Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 29 10 20. Atelier d’éveil à la nature pour enfants et parents de 7 à 10 ans :

“Où vont nos oiseaux en hiver ?” animé par Michel RIBETTE

Après la projection d’un film, une discussion s’engagera autour du phénomène des migrations. Où va l’hirondelle de ton garage, la fauvette de ton jardin ou encore la huppe du verger voisin en hiver et comment se dirigent nos oiseaux migrateurs lors de leurs longs voyages. Tu seras surpris par leurs performances.

RDV à 14h45 à l’Espace ABC derrière la mairie de Belvès (ancienne école maternelle). Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Belvès – 05 53 29 10 20. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville