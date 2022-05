ABC Belvès : Atelier d’éveil à la nature “Comment nourrir en hiver les oiseaux et autres animaux du jardin ?”, animé par Michel Ribette, 1 octobre 2022, .

ABC Belvès : Atelier d’éveil à la nature “Comment nourrir en hiver les oiseaux et autres animaux du jardin ?”, animé par Michel Ribette

2022-10-01 – 2022-10-01

Atelier d’éveil à la nature pour enfants et parents de 7 à 10 ans :

“Comment nourrir en hiver les oiseaux et autres animaux du jardin ?” animé par Michel RIBETTE

Si le nourrissage des oiseaux en hiver est devenu une pratique courante, savez-vous qu’il y a des règles à respecter afin de ne pas mettre en péril la vie de nos protégés ?

Cet atelier pour adultes et enfants vous présentera les meilleures recettes pour attirer mésanges, sittelles, pinsons, mais aussi écureuils et autres visiteurs du jardin.

Cet atelier sera agrémenté d’une projection de photographies vous présentant la biodiversité au pas de votre porte.

RDV à 14h45 à l’Espace ABC derrière la mairie de Belvès (ancienne école maternelle).

Atelier d’éveil à la nature pour enfants et parents de 7 à 10 ans :

“Où vont nos oiseaux en hiver ?” animé par Michel RIBETTE

Cet atelier pour adultes et enfants vous présentera les meilleures recettes pour attirer oiseaux et autres animaux du jardin.

RDV à 14h45 à l’Espace ABC derrière la mairie.

+33 5 53 29 10 20

pixabay

dernière mise à jour : 2022-04-04 par