Pays de Belvès Dordogne Rencontre Nature : “A l’écoute du concert printanier”, par Michel Ribette

Les matinées de printemps sont propices pour saisir la diversité des chants d’oiseaux bien actifs en période de reproduction. Les mâles sont devenus de grands virtuoses. Mais quels rôles jouent leurs chants et tous les oiseaux s’adonnent-ils à ce concert ?

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Belvès au 05 53 29 10 20 (maximum 15 personnes)

