2022-06-25 – 2022-06-25

ABC Belvès propose une conférence ""1812 : l'effroyable tragédie" par Gilles Heyraud le 18 juin 2022 à l'Espace ABC (ancienne école maternelle) à 16h.

1812 représente un événement exceptionnel par son ampleur et son caractère dramatique. Cette conférence propose de présenter la retraite de Russie, erreur stratégique mais surtout tragédie humaine, à travers les témoignages de ceux, grands ou humbles, qui ont survécu à cette épreuve inhumaine.

Cette conférence présentera la retraite de Russie, erreur stratégique mais surtout humaine, à travers les témoignages de ceux qui ont survécu à cette épreuve inhumaine. ABC Belvès propose une conférence “”1812 : l’effroyable tragédie” par Gilles Heyraud le 18 juin 2022 à l’Espace ABC (ancienne école maternelle) à 16h.

1812 représente un événement exceptionnel par son ampleur et son caractère dramatique. Cette conférence propose de présenter la retraite de Russie, erreur stratégique mais surtout tragédie humaine, à travers les témoignages de ceux, grands ou humbles, qui ont survécu à cette épreuve inhumaine. carl-rochling-dans-valeurs-actuelles

