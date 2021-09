St lyphard 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard ABC – A la recherche des Coccinelles 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

ABC – A la recherche des Coccinelles 44410 St lyphard, 25 septembre 2021, St lyphard. ABC – A la recherche des Coccinelles

44410 St lyphard, le samedi 25 septembre à 14:30

Après avoir reçu quelques informations sur la vie des coccinelles et les méthodes de recherche spécifiques à ce sinsectes, les participant fabriqueront leur “parapluie japonais” et partiront à la recherche de ces insectes toujours très appréciés. L’occasion d’entrer dans une démarche d’inventaire… Sortie co-animée Patrick Trécul et GNLA. Lieu précisé à l’inscription

Public

Après avoir reçu quelques informations sur la vie des coccinelles et les méthodes de recherche spécifiques à ce sinsectes, les participant fabriqueront leur “parapluie japonais” et partiront à la … 44410 St lyphard 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu 44410 St lyphard Adresse 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville 44410 St lyphard St lyphard