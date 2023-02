ABBORN GENERATION ABBA – TOURNEE 2021-2022 AUXERREXPO, 31 mars 2023, AUXERRE.

KANTIKE (2-1125198 & 3-1125197) PRESENTE ce spectacle. Ce spectacle a déjà attiré trois millions de personnes dans plus de 65 pays visités… C’est maintenant au tour de la France d’accueillir les six artistes qui réincarnent Abba sur scène! Un voyage au cœur de la magie Abba pour replonger le public dans l’euphorie des années disco et les grands tubes des années 70/80 : Mamma mia, Money, Money Money, Dancing queen, Gimme gimme gimme… Numéro accès personnes à mobilité réduite : 03 86 42 06 00GRATUIT PPOUR LES MOINS DE 6 ANS. ABBA

AUXERREXPO AUXERRE Rue des Plaines de l’Yonne Yonne

Numéro accès personnes à mobilité réduite : 03 86 42 06 00

GRATUIT PPOUR LES MOINS DE 6 ANS..28.0 EUR28.0.

