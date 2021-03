Saint-Coulomb Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb ABBORN Génération ABBA Saint-Coulomb Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb

ABBORN Génération ABBA, 27 novembre 2021-27 novembre 2021, Saint-Coulomb. ABBORN Génération ABBA 2021-11-27 – 2021-11-27 Rue du Lac Le Phare

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb Le meilleur spectacle ABBA depuis ABBA. Ce spectacle affiche 9 tournées mondiales, il a déjà attiré plus de 3 000 000 de spectateurs dans plus de 65 pays ! Un concert ABBORN Génération ABBA « World Tour ABBA Show » c’est l’assurance d’une soirée réussie avec un spectacle Live, l’ occasion de faire la fête et retrouver l’euphorie des années disco. Toutes les générations reprennent ensemble ces tubes interplanétaires. Un spectacle inoubliable ! « World Tour Tribute Show » est un spectacle en conformité avec le Groupe ABBA d’origine, pendant lequel les 6 artistes reproduisent fidèlement l’univers du groupe légendaire: le même son, les mêmes costumes de scène et les mêmes chorégraphies. Tous reprennent ensemble leurs titres interplanétaires :

“Mamma Mia”, « Money, Money, Money », “Fernando”, “Waterloo”, “Dancing Queen” etc… Billetterie en points de vente habituels. +33 892 39 01 00 http://www.lgpspectacles.com/ Le meilleur spectacle ABBA depuis ABBA. Ce spectacle affiche 9 tournées mondiales, il a déjà attiré plus de 3 000 000 de spectateurs dans plus de 65 pays ! Un concert ABBORN Génération ABBA « World Tour ABBA Show » c’est l’assurance d’une soirée réussie avec un spectacle Live, l’ occasion de faire la fête et retrouver l’euphorie des années disco. Toutes les générations reprennent ensemble ces tubes interplanétaires. Un spectacle inoubliable ! « World Tour Tribute Show » est un spectacle en conformité avec le Groupe ABBA d’origine, pendant lequel les 6 artistes reproduisent fidèlement l’univers du groupe légendaire: le même son, les mêmes costumes de scène et les mêmes chorégraphies. Tous reprennent ensemble leurs titres interplanétaires :

“Mamma Mia”, « Money, Money, Money », “Fernando”, “Waterloo”, “Dancing Queen” etc… Billetterie en points de vente habituels.

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Autres Lieu Saint-Coulomb Adresse Rue du Lac Le Phare Ville Saint-Coulomb