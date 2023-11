L’EROTISME DE VIVRE 95 ANS ET TOUTE UNE VIE AVANT THEATRE MUNICIPAL D’ABBEVILLE, 17 janvier 2024, ABBEVILLE.

L'EROTISME DE VIVRE 95 ANS ET TOUTE UNE VIE AVANT THEATRE MUNICIPAL D'ABBEVILLE. Un spectacle à la date du 2024-01-17 à 20:30 (2024-01-17 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Lorsque Catherine m’a demandé d’être l’œil et l’oreille de sa nouvelle aventure, elle m’a confié la lecture de poèmes, ceux d’une amie de mon père, une poétesse de 95 ans… Alice Mendelson. En les lisant, je suis immergé dans un monde feutré qui parle de sensualité, de sentiments quotidiens, d’actions se déroulant sous mes yeux, comme dans un film, nous transportant de l’après-guerre à nos jours. Et c’est ainsi que j’ai imaginé ce spectacle, comme un film poétique mettant en scène l’une des artistes les plus emblématiques et iconiques de la scène européenne, avec une voix capable de donner vie à la poésie ». Mauro Gioia S’émerveiller à 95 ans comme à l’aube de sa vie, c’est le don très spécial d’Alice Mendelson. Trois de ses amis, Catherine Ringer – moitié des Rita Mitsouko – en récitante, le conteur Pascal Quéré et la poétesse Violaine Boneu nous invitent à rencontrer cette personnalité unique, chantre de l’érotisme féminin comme vision du monde. « Ne jamais bâcler de vivre ». Voici l’un des leitmotivs d’Alice Mendelson, dont le père a péri à Auschwitz, dont la vision de la vie ressemble à un émerveillement lucide. D’une langue amoureuse et joueuse, s’autorisant toutes les audaces, Alice Mendelson célèbre l’érotisme au féminin. Touché par la puissance et la générosité de son écriture, le trio d’artistes a imaginé ensemble cette performance poétique. Un moment rare, à ne manquer sous aucun prétexte où Catherine Ringer nous fera découvrir une autre facette de son talent. L’EROTISME DE VIVRE 95 ANS ET TOUTE UNE VIE AVANT

THEATRE MUNICIPAL D'ABBEVILLE ABBEVILLE Bld Vauban Somme

