Youssoupha Gospel Symphonique Experience THEATRE MUNICIPAL D’ABBEVILLE, 7 novembre 2023, ABBEVILLE.

Youssoupha Gospel Symphonique Experience THEATRE MUNICIPAL D’ABBEVILLE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Youssoupha Gospel Shymphonique Expérience, c’est la rencontre entre un rappeur, son pianiste de toujours, un chœur gospel et des musiciensclassiques, sous la direction artistique du violoncelliste/arrangeur Olivier Koundouno. Il s’agit d’une véritable « expérience » pour le public mais aussi pour les participants au projet, puisque ce type d’association est unique. « 7 albums, 20 ans de carrière dans ce « rap jeu » comme on dit, et surtout 10 ans pile après Noir Désir, l’album qui m’a révélé au plus grand nombre. Je voulais célébrer cet anniversaire autrement. Revisiter mes chansons les plus belles et mes textes les plus forts, autrement. Alors est venu, cette idée exaltante d’un spectacle qui marie mon rap avec des voix gospel et des musiciens symphoniques. Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force ». Youssoupha Youssoupha Youssoupha

THEATRE MUNICIPAL D’ABBEVILLE ABBEVILLE Bld Vauban Somme

