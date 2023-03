Parcours du coeur Abbeville SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT DE LA BAIE DE SOMME Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme Abbeville Somme . Participez au parcours du coeur et profitez des bons conseils d’hygiène de vie pour protéger des maladies cardio-vasculaires. Départ libre :

parcours pédestres de 8 à 10km

marche nordique 12 km

vélo route 20, 30, 75 km

VTT 20, 35 km

Parcours santé 12-13 km

Mini triathlon (natation 300m, vélo 14 km, course à pied 4 km)

Piscine pour les nageurs

Parcours famille 4 km Inscription par mail ou en ligne avec le qr code en photo parcoursducoeur2023.abbeville@gmail.com Abbeville

