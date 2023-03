Le songe de Poliphile Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme

Le songe de Poliphile, 17 mars 2023, Abbeville

2023-03-17

Somme . Conférence par Clément Fucci, étudiant en licence professionnelle, métier du livre. +33 3 22 24 95 16 https://www.abbeville.fr/ Abbeville

