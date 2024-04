Abbeville plage Abbeville, vendredi 12 juillet 2024.

Abbeville plage Abbeville Somme

La Communauté d’agglomération de la Baie des Somme installera sa plage éphémère Porte du Bois. En plus de son programme riche et varié permettant aux habitants et aux nombreux touristes de venir se détendre sur un espace parfaitement aménagé, les usagers pourront découvrir le tir à la carabine laser, l’escalade et le surf. Des espaces de pratiques libres seront également mis à disposition (terrain de badminton, de beach volley, de tennis, de basket, de tennis de table).

Une exposition sur l’histoire des Jeux sera à découvrir ainsi que la diffusion des Jeux en direct dans un espace détente. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-08-15

Place du Général de Gaulle

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

L’événement Abbeville plage Abbeville a été mis à jour le 2024-04-09 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME