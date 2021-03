Abbeville CINEMA REX Abbeville AVANT-PREMIERE DU FILM INOUBLIABLE ANNABELLE CINEMA REX Abbeville Catégorie d’évènement: Abbeville

AVANT-PREMIERE DU FILM INOUBLIABLE ANNABELLE CINEMA REX, 12 octobre 2021 20:00-12 octobre 2021 21:00, Abbeville. Mardi 12 octobre, 20h00 Entrée gratuite Avant-première du film INOUBLIABLE ANNABELLE de Céline et Joseph Courtecuisse, qui relate leur aventure humaine et bouleversante avec leur chienne Annabelle, atteinte d’une myélopathie dégénérative. Avant-première gratuite du film INOUBLIABLE ANNABELLE de Céline et Joseph Courtecuisse au cinéma REX d’Abbeville le mardi 12 octobre 2021 à 20h.

https://www.unifrance.org/film/50792/inoubliable-annabelle CINEMA REX 21 PLACE CLEMENCEAU 80100 ABBEVILLE 80100 Abbeville mardi 12 octobre – 20h00 à 21h00 Avant-première gratuite du film INOUBLIABLE ANNABELLE de Céline et Joseph Courtecuisse au cinéma REX d’Abbeville le mardi 12 octobre 2021 à 20h.

[https://www.unifrance.org/film/50792/inoubliable-annabelle](https://www.unifrance.org/film/50792/inoubliable-annabelle)

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégorie d’évènement: Abbeville Autres Lieu CINEMA REX Adresse 21 PLACE CLEMENCEAU 80100 ABBEVILLE Ville Abbeville