Visite projet – Aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier Abbeville Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme Visite projet – Aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier Abbeville, 10 mai 2023, Abbeville. Visite projet – Aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier Mercredi 10 mai, 14h30 Abbeville Evènement non ouvert au public Le Département de la Somme a bénéficié de fonds européens au titre du REACT-EU pour l’aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier. (Evènement non ouvert au public) Abbeville Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:30:00+02:00 – 2023-05-10T15:00:00+02:00

2023-05-10T14:30:00+02:00 – 2023-05-10T15:00:00+02:00 #Europe #EuropeHDF #JME #JoliMoisEurope #UEHDF #JMEurope #EUinmyregion #EU #UE Détails Catégories d’Évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse Abbeville Ville Abbeville Departement Somme Lieu Ville Abbeville Abbeville

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Visite projet – Aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier Abbeville 2023-05-10 was last modified: by Visite projet – Aménagement cyclable de la traverse du Ponthieu entre Abbeville et Saint-Riquier Abbeville Abbeville 10 mai 2023 Abbeville Abbeville Abbeville

Abbeville Somme