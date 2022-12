Drôle de dame (4-5 ans) Abbessaille Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Drôle de dame (4-5 ans) Abbessaille, 7 février 2023, Limoges. Drôle de dame (4-5 ans) Mardi 7 février 2023, 10h00 Abbessaille

Sur réservation

Dans la cathédrale, découvrez l’étonnante statue en émail Notre dame de pleine lumière de Léa Sham’s et Alain Duban. Réalisez lors d’un atelier son double miniature en la décorant de motifs colorés. handicap moteur mi Abbessaille Abbessaille Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates :

– mardi 7 février

Horaire : 10 h

Durée : 1 h 30

Tarif : 5 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

