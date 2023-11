Lecture-conférence à l’Abbaye de Vertheuil Abbaye Vertheuil, 25 novembre 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

La Société d’Art & d’Histoire des Pays Médocains et les amis de l’Abbatiale & Abbaye de Vertheuil vous convient à une lecture-conférence qui se tiendra dans la salle des Augustins.

Le thème en sera : les grands voyages des Abbés de Vertheuil et de l’Isle, poète et ambassadeur au XVIème siècle.

Cette année, l’association célèbre le 550ème anniversaire de la nomination du poète Philippe Desportes à la tête de l’Abbaye.

A cette occasion, la lecture d’une sélection de ses oeuvres sera proposée et terminera une présentation des recherches les plus récentes à ce sujet.

L’après-midi se conclura par une conférence dédiée à Gilles de Noailles, ambassadeur de Catherine de Médicis et des rois Valois, qui détenait à cette période la célèbre Abbaye de L’Isle..

Abbaye Place Saint-Pierre

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Société d’Art & d’Histoire des Pays Médocains and the Friends of the Abbatiale & Abbaye de Vertheuil invite you to a lecture-reading to be held in the Salle des Augustins.

The theme will be: the great voyages of the Abbés de Vertheuil and de l’Isle, poet and ambassador in the 16th century.

This year, the association is celebrating the 550th anniversary of the appointment of poet Philippe Desportes as head of the Abbey.

To mark the occasion, a reading of a selection of his works will be offered, followed by a presentation of the most recent research on the subject.

The afternoon will conclude with a lecture dedicated to Gilles de Noailles, ambassador to Catherine de Médicis and the Valois kings, who at the time owned the famous Abbaye de L’Isle.

La Société d’Art & d’Histoire des Pays Médocains y los amigos de la Abbatiale & Abbaye de Vertheuil le invitan a una conferencia en la Salle des Augustins.

El tema será: los grandes viajes de los abades de Vertheuil y de l’Isle, poeta y embajador en el siglo XVI.

Este año, la asociación celebra el 550 aniversario del nombramiento del poeta Philippe Desportes al frente de la Abadía.

Para conmemorar la ocasión, se ofrecerá una lectura de una selección de sus obras, seguida de una presentación de las investigaciones más recientes sobre el tema.

La tarde concluirá con una conferencia dedicada a Gilles de Noailles, embajador ante Catalina de Médicis y los reyes Valois, que en aquella época eran propietarios de la célebre Abadía de L’Isle.

Die Société d’Art & d’Histoire des Pays Médocains und die Freunde der Abteikirche & Abtei von Vertheuil laden Sie zu einer Lesekonferenz ein, die im Saal der Augustiner stattfindet.

Das Thema lautet: Die großen Reisen der Äbte von Vertheuil und de l’Isle, Dichter und Botschafter im 16.

In diesem Jahr feiert der Verein den 550. Jahrestag der Ernennung des Dichters Philippe Desportes zum Leiter der Abtei.

Aus diesem Anlass wird eine Auswahl seiner Werke vorgelesen und eine Präsentation der neuesten Forschungen zu diesem Thema abgeschlossen.

Der Nachmittag wird mit einem Vortrag abgeschlossen, der Gilles de Noailles gewidmet ist, dem Botschafter von Katharina von Medici und den Valois-Königen, der zu dieser Zeit die berühmte Abtei L’Isle besaß.

