Expositions Estivales à Vertheuil Abbaye Vertheuil, 1 août 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

L’Abbaye de Vertheuil sert d’écrin aux expositions estivales.

Dans la Galerie du Cloître, retrouvez La Gironde Romane révélée, photographiée par Lou Chaussalet et Bruce Milpied ; le Salon Vert accueille les oeuvres de Louanne Veto ; et la Galerie des Moines expose les créations de Chris Chiama et Natacha Perrin.

Le vernissage aura lieu le 2 août à 18h30..

2023-08-01 fin : 2023-08-27 19:00:00. EUR.

Abbaye Place Saint-Pierre

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Vertheuil Abbey is the setting for summer exhibitions.

In the Galerie du Cloître, discover La Gironde Romane révélée, photographed by Lou Chaussalet and Bruce Milpied; the Salon Vert hosts the works of Louanne Veto; and the Galerie des Moines exhibits the creations of Chris Chiama and Natacha Perrin.

The vernissage takes place on August 2 at 6.30pm.

La Abadía de Vertheuil es el escenario de una serie de exposiciones estivales.

En la Galerie du Cloître, podrá ver La Gironde Romane révélée, fotografiada por Lou Chaussalet y Bruce Milpied; el Salon Vert acoge las obras de Louanne Veto; y la Galerie des Moines expone las creaciones de Chris Chiama y Natacha Perrin.

El preestreno tendrá lugar el 2 de agosto a las 18.30 horas.

Die Abtei von Vertheuil dient als Kulisse für die Sommerausstellungen.

In der Galerie du Cloître finden Sie La Gironde Romane révélée, fotografiert von Lou Chaussalet und Bruce Milpied; der Salon Vert beherbergt die Werke von Louanne Veto; und die Galerie des Moines stellt die Kreationen von Chris Chiama und Natacha Perrin aus.

Die Vernissage findet am 2. August um 18.30 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Médoc-Vignoble