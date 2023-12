« La tête dans les étoiles » : rencontre avec Jean-Loup Chrétien Abbaye, salle de l’Arbre Saint-Jacut-de-la-Mer, 26 décembre 2023, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2023-12-26 17:00:00

fin : 2023-12-26 18:30:00

Pendant les semaines de Noël, venez partager un moment d’échange en compagnie de Jean-Loup Chrétien. Au cours de cette rencontre, il partagera avec nous sa passion pour l’exploration spatiale, évoquera ses expériences passées en tant que spationaute, et nous fera part des enseignements qu’il a tirés de l’immensité de l’espace.

Jean-Loup CHRÉTIEN est un ancien spationaute français. Il est le premier Français, le premier francophone et le premier Européen de l’Ouest à être allé dans l’espace. Il a effectué deux missions spatiales, en 1982 et 1992. Né en 1938 à La Rochelle, Jean-Loup CHRÉTIEN est diplômé de l’École Polytechnique. Ses deux missions spatiales, respectivement à bord de la station spatiale Saliout 7 et de la station spatiale Mir, l’ont rendu célèbre en France et dans le monde entier. Jean-Loup CHRÉTIEN est un officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite. Il est également membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

Abbaye, salle de l’Arbre Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne



