Visite guidée à l’abbaye du Rivet Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet Auros, 16 septembre 2023, Auros.

Visite guidée à l’abbaye du Rivet 16 et 17 septembre Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet 2€ adultes. Gratuit – de 18 ans.

Nous vous proposons de découvrir l’abbaye via des visites guidées, la première commence à 14h, la seconde à 15h et la dernière à 16h tant pour le samedi que pour le dimanche.

Vous découvrirez une belle architecture dans un beau cadre naturel. Les photos sont autorisées.

Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet Lieu dit le Rivet, 33124 Auros Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 65 05 31 https://www.abbayesaintemariedurivet.com Un document de 1729 fait remonter l’Abbaye du Rivet au temps de Charlemagne. Il s’agissait sans doute d’un monastère bénédictin.

Ce monastère fut affilié à l’Ordre cistercien en 1189, par l’Abbaye de Ponteaux, elle-même de la filiation de Pontigny. En 1264, une Bulle du Pape Urbain IV prend le Rivet sous sa protection et l’exempte de la juridiction de l’évêque de Bazas. Le roi d’Angleterre Henri III Plantagenêt s’engageait à le protéger. C’est de cette époque que date l’église avec ses murs épais de plus d’un mètre.

Le 22 avril 1288, le roi d’Angleterre, Édouard Ier accorde une rente annuelle au monastère. Celui-ci sera érigé en abbaye en 1408. Éprouvée par la Guerre de Cent Ans qui fut terrible dans la région, l’abbaye ne compte plus que cinq religieux en 1478.

Au XVIIe siècle, plusieurs abbés du Rivet restaurèrent tout à la fois la vie conventuelle et les bâtiments. En 1702, Louis XIV nomma un abbé commendataire. Il ne restait à ce moment qu’un moine.

À la Révolution, il ne restait que 2 moines. Devenu bien national, le monastère fut vendu le 30 mars 1791 et une partie de son ameublement dispersée. Le 25 mars 1885, le Rivet devint la propriété de la famille Tamize qui s’employa à faire restaurer le monastère. Le couple Ismen de Tamizé fut encouragé dans cette entreprise par sa gouvernante Louise Ripas laquelle fut guérie à Lourdes en 1887, et fut à l’origine de la création au Rivet d’une grotte semblable à la célèbre grotte de Lourdes (bénie le dernier jour de l’année 1890).

Puis, en 1938-1939, les moniales cisterciennes de Blagnac (Haute-Garonne) qui cherchaient depuis 1936 (époque de la construction de l’aéroport de Toulouse) un nouveau domaine, s’installèrent au Rivet. C’est la grotte qui décida l’abbesse de Blagnac à acquérir le Rivet. Elle vit là un signe : Jeanne Vedere, (la cousine de Bernadette Soubirous) avait été religieuse à Blagnac (de 1867 à sa mort, en 1899). Il y eut beaucoup à restaurer et à aménager durant les années de guerre qui furent très difficiles et les sœurs travaillèrent très dur et menèrent une vie très pauvre pour faire face à tous les frais. Parking à l’entrée du monastère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet