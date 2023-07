Découverte de cette abbaye : trésors cachés et patrimoine remarquable Abbaye Sainte-Marie-du-Désert Bellegarde-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Bellegarde-Sainte-Marie.

Découverte de cette abbaye : trésors cachés et patrimoine remarquable 16 et 17 septembre Abbaye Sainte-Marie-du-Désert Gratuit. Entrée libre pour les visites. Le tarif des repas est de 14 € par personne. Sur inscription.

L’abbaye Sainte-Marie-du-Désert, située au nord-ouest de Toulouse en Haute-Garonne, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. En octobre 2020, les moines cisterciens trappistes ont transmis l’abbaye à l’association « Le Village de François ».

« Le Village de François » est ravi de vous accueillir ce week-end et de vous faire découvrir les trésors cachés de ce lieu chargé d’histoire, doté d’un riche patrimoine culturel, architectural et religieux. Vous aurez l’opportunité de visiter gratuitement l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert lors d’une visite guidée ouverte à tous.

Venez passer un moment dans ce cadre calme et splendide, et explorez la cour d’honneur, l’abbatiale, l’église du pèlerinage, la bibliothèque, la salle capitulaire ainsi que l’atelier de poules pondeuses. Profitez-en également pour découvrir le magasin de l’abbaye, où vous trouverez des produits locaux et gourmands, ainsi que des produits monastiques d’exception.

Si vous le souhaitez, il est possible de réserver un déjeuner sur place, où vous pourrez déguster une cuisine locale et de saison à base des produits de l’abbaye.

N’hésitez pas à rejoindre notre événement et à vous immerger dans cette expérience unique au sein de l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert.

L'abbaye Sainte-Marie-du-Désert a été fondée en 1852 par des moines cisterciens trappistes.

Le 4 octobre 2020, le village de François a ouvert son premier site à l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert en Haute-Garonne, suite au départ de la communauté monastique qui y résidait. Le lieu nécessite d’importants travaux de réhabilitation et de changement d’usage des espaces. Dans deux ans, l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert pourra accueillir 120 personnes, dont les 2/3 seront des personnes fragiles.

Le village de François est un facilitateur qui promeut un nouveau mode de vie partagée, en s’enracinant dans différents lieux d’implantation appelés les villages de François. Il met en réseau et organise les acteurs de la solidarité autour d’une vision globale et écologique de l’habitat et du travail, basée sur une anthropologie solide.

Le village de François souhaite contribuer à l’émergence d’une société plus juste et plus humaine en développant des modes de vie basés sur trois axes : favoriser un vivre-ensemble authentique et bienveillant, redonner du sens au travail en développant des activités économiques, et prendre soin de notre environnement commun. Parking sur place

