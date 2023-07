Découvrez les restes d’une ancienne abbaye riche et influente Abbaye Sainte-Marie de Mureau Pargny-sous-Mureau Catégories d’Évènement: Pargny-sous-Mureau

Découvrez les restes d'une ancienne abbaye riche et influente

Abbaye Sainte-Marie de Mureau
Pargny-sous-Mureau, 17 septembre 2023

Découvrez les recherches archéologiques réalisées sur le site de l'ancienne abbaye Sainte-Marie de Mureau qui ont eu lieu sur les vestiges de la porte principale (reconstruite en 1863 et consolidé en 2019) et sur l'emplacement de l'ancienne église.

Située aux confins du Duché de Lorraine et du Comté de Champagne, l'abbaye Saint-Marie de Mureau fut fondée vers 1147 par quelques chanoines venus de l'abbaye de Sepfontaines. Elle dépendait de l'ordre de Prémontrés. Elle subit régulièrement de nombreuses et incessantes dégradations, surtout pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453) et celle de Trente Ans (1618-1648). Dès 1646, l'abbaye est restaurée (reconstruction du cloître, des logis, de l'église…). Rayonnante dès sa création, l'abbaye, à la fin du XVIe siècle, devient une des plus riches de la grande région, mais aussi une des plus influentes. Elle possède des propriétés dans une centaine de localités (des immeubles rue Serpenoise à Metz, une mine de fer à Chaligny, une mine de sel à Marsal, des vignes dans le Toulois…). Les religieux créent et développent la métallurgie dans la vallée de Mureau et de la Saônelle. Elle accueillait également une bibliothèque riche de plus de 4600 volumes (aujourd'hui conservés à la bibliothèque de Neufchâteau). En 1791, l'abbaye est vendue, puis détruite. À ce jour, il ne reste qu'une ruine du bâtiment comprenant la porte de l'abbaye, reconstruite en 1683 et consolidée en 2019, véritable témoin de toute cette histoire sous la protection de saint Norbert.

