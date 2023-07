Concert par William SHELTON, contre-ténor et Guillaume HALDENWANG, clavecin Abbaye Sainte Marie de Longues Longues-sur-Mer, 26 juillet 2023, Longues-sur-Mer.

Longues-sur-Mer,Calvados

L’ADTLB est heureuse d’accueillir dans le Bessin, les Nouvelles Voix en Normandie , une initiative du Poème Harmonique destinée à découvrir les trésors du patrimoine normand en y partageant quelques-unes des plus belles pages de la musique baroque, tout en favorisant l’insertion professionnelle de jeunes artistes.

Les candidats du Concours Corneille – Concours international de chant baroque de Normandie – comptent parmi les meilleurs espoirs internationaux du chant baroque. Tous les deux ans, plus d’une centaine de candidatures affluent du monde entier. Les jeunes chanteurs sélectionnés se retrouvent à Rouen fin septembre pour concourir à la Chapelle Corneille devant un jury international composé de professionnels de premier plan de la musique classique, artistes comme programmateurs.

A l’heure où l’insertion des artistes est un enjeu majeur, la tournée des Nouvelles Voix en Normandie permet à ceux qui sont à l’orée d’une carrière professionnelle de pouvoir se produire en plus de concourir.

En parcourant désormais l’écrin du patrimoine normand, loin des réseaux de diffusion habituels, les lauréats du Concours Corneille apporteront à chacun l’émotion de la musique baroque dans des cadres uniques et inviteront les Normands à redécouvrir un patrimoine d’exception qui n’est jamais bien loin.

Pierre et Thomas Corneille, la fratrie qui a révolutionné le théâtre au XVIIème siècle, a comme origine la ville de Rouen. L’opéra s’est servi de leur génie théâtral pour ses intrigues et ses héros. Le dilemme cornélien a non seulement fait école, mais est une caractéristique du théâtre baroque et transparaît tant dans l’opéra que dans l’oratorio. Dans ce programme, William Shelton propose un choix d’airs d’oratorios et d’opéras baroques de Cesti, Händel, Rossi, Telemann. Ariosti, où les héros sont confrontés à leur propre reflet enchevêtrés dans un balancement très cornélien

Artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth jusqu’en 2024, où il a l’occasion de recevoir les conseils de Sophie Koch et José Van Dam, le contre-ténor franco-britannique William Shelton a auparavant été membre de la première promotion de jeunes chanteurs à l’Académie Philippe Jaroussky, en 2017. Il est lauréat de plusieurs concours internationaux et a reçu le Prix du Public et Prix de l’association Jeunes Talents au concours Corneille à Rouen (présidé par Andreas Scholl).

Diplômé en orgue, cor et chant des conservatoires de Besançon et Dijon, il s’établit rapidement au sein de nombreux ensembles français tels que Les Cris de Paris, La Tempête, Les Arts Florissants, Pygmalion, La Fenice, Alia Mens, Correspondances, les Musiciens de Saint-Julien, Les Voix Animées, mais aussi à l’étranger auprès de Vox Luminis, du Collegium Vocale Gent, des Scherzi Musicali, du Balthasar Neumann Ensemble & Chor, de La Cetra Barockorchester Basel, de La Capella Reial de Cataluña ou encore de Gli Angeli.

C’est surtout chez Jean Sebastian Bach, son répertoire de prédilection, que sa sensibilité s’exprime le plus naturellement, à travers les cantates et les oratorios chantés en soliste sous la direction de Raphaël Pichon, Paul Agnew, William Christie, Olivier Spilmont, Jean Tubéry, Stephan MacLeod, Valentin Tournet, Philippe Herreweghe, Bart Van Reyn, Jordi Savall et Thomas Hengelbrock.

A noter pour sa saison 2022/2023 : des tournées avec les ensembles Pygmalion (programme Bach), Vox Luminis (Magnificat et Passion selon Saint-Mathieu), des concerts avec les ensembles Musica Getutscht, Bach Verein Köln, A Nocte Temporis, Alia Mens, Résonances, L’Escardon volant de la Reine, Caravansérail, Les Ambassadeurs, ou encore le rôle du Président dans Carmen, cours d’assise, d’après l’opéra de Bizet.

Guillaume Haldenwang est claveciniste et chef de chant. Continuiste apprécié, il se produit au sein des Arts Florissants, des Talens Lyriques, de l’Ensemble Correspondances, de l’Ensemble Clément Janequin, de La Chapelle Harmonique, du Balthasar-Neumann-Ensemble, de l’ensemble Le Stagioni ou encore de l’Ensemble Matheus. Il travaille également comme chef de chant/accompagnateur à l’Opéra National de Paris. Guillaume Haldenwang est invité par de nombreux festivals, tels que le Festival Oude Muziek Utrecht, le Festival du Périgord Noir, Embaroquement Immédiat ou encore Mars en Baroque..

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 20:00:00. .

Abbaye Sainte Marie de Longues Rue de l’Abbaye

Longues-sur-Mer 14400 Calvados Normandie



The ADTLB is delighted to welcome Nouvelles Voix en Normandie to the Bessin region, an initiative by Le Poème Harmonique designed to discover the treasures of Normandy’s heritage by sharing some of the finest pages of Baroque music, while promoting the professional integration of young artists.

Candidates for the Concours Corneille – Concours international de chant baroque de Normandie – are among the most promising Baroque singers in the world. Every two years, over a hundred applications are received from all over the world. The young singers selected meet in Rouen at the end of? Rouen at the end of September to compete at the Chapelle Corneille before an international jury of leading classical music professionals, artists and programmers alike.

At a time when the integration of artists is a major issue, the Nouvelles Voix en Normandie tour gives those on the cusp of a professional career the chance to perform as well as compete.

By touring Normandy’s heritage, far from the usual distribution networks, the winners of the Corneille Competition will bring the emotion of Baroque music to everyone, in unique settings, and invite Normans to rediscover an exceptional heritage that is never far away.

Pierre and Thomas Corneille, the siblings who revolutionized the theatre in the 17th century, have their roots in the city of Rouen. The opera house used their theatrical geography for its plots and heroes. The corne?lien dilemma has not only made a name for itself, but is a characteristic of Baroque theatrical transparency in both opera and oratorio. In this program, William Shelton offers a selection of Baroque oratorio and opera arias by Cesti, Handel, Rossi and Telemann. Ariosti, in which the he?ros are confronted with their own reflection, entangled in a very horn-like balancing act

Artist-in-residence at the Chapelle Musicale Reine Élisabeth until 2024, where he has the opportunity to receive guidance from Sophie Koch and José Van Dam, Franco-British countertenor William Shelton was previously a member of the first class of young singers at the Académie Philippe Jaroussky, in 2017. He has won several international competitions, and was awarded the Prix du Public and Prix de l’association Jeunes Talents at the Corneille competition in Rouen (presided over by Andreas Scholl).

A graduate in organ, horn and singing from the Besançon and Dijon conservatories, he quickly established himself as a member of numerous French ensembles, including Les Cris de Paris, La Tempête, Les Arts Florissants, Pygmalion, La Fenice, Alia Mens and Correspondances, les Musiciens de Saint-Julien and Les Voix Animées, as well as abroad with Vox Luminis, Collegium Vocale Gent, Les Scherzi Musicali, Balthasar Neumann Ensemble & Chor, La Cetra Barockorchester Basel, La Capella Reial de Cataluña and Gli Angeli.

His sensitivity expresses itself most naturally in Jean Sebastian Bach, his preferred repertoire, through cantatas and oratorios sung as soloist under the direction of Raphaël Pichon, Paul Agnew, William Christie, Olivier Spilmont, Jean Tubéry, Stephan MacLeod, Valentin Tournet, Philippe Herreweghe, Bart Van Reyn, Jordi Savall and Thomas Hengelbrock.

His 2022/2023 season includes tours with ensembles Pygmalion (Bach program), Vox Luminis (Magnificat and St. Matthew Passion), concerts with ensembles Musica Getutscht, Bach Verein Köln, A Nocte Temporis, Alia Mens, Résonances, L’Escardon volant de la Reine, Caravansérail, Les Ambassadeurs, and the role of the President in Carmen, cours d’assise, based on Bizet’s opera.

Guillaume Haldenwang is a harpsichordist and vocal conductor. A much-appreciated continuo player, he performs with Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Ensemble Correspondances, Ensemble Clément Janequin, La Chapelle Harmonique, Balthasar-Neumann-Ensemble, Le Stagioni and Ensemble Matheus. He also works as a conductor/accompanist at the Opéra National de Paris. Guillaume Haldenwang is a regular guest at festivals such as Oude Muziek Utrecht, Festival du Périgord Noir, Embaroquement Immédiat and Mars en Baroque.

La ADTLB se complace en recibir en el Bessin a Nouvelles Voix en Normandie, una iniciativa de Le Poème Harmonique destinada a descubrir los tesoros del patrimonio normando compartiendo algunas de las mejores músicas barrocas, al tiempo que se promueve la integración profesional de jóvenes artistas.

Los candidatos al Concurso Corneille – Concurso Internacional de Canto Barroco de Normandía – se encuentran entre los jóvenes cantantes barrocos más prometedores del mundo. Cada dos años, se reciben más de cien candidaturas procedentes de todo el mundo. Los jóvenes cantantes seleccionados se reúnen en Ruán a finales de? Rouen a finales de septiembre para competir en la Chapelle Corneille ante un jurado internacional compuesto por destacados profesionales de la música clásica, artistas y programadores.

En un momento en que la integración de los artistas es un tema de gran importancia, la gira Nouvelles Voix en Normandie ofrece a los que están en la cúspide de una carrera profesional la oportunidad de actuar además de competir.

Al recorrer el patrimonio de Normandía, lejos de las redes habituales de distribución, los ganadores del Concurso Corneille llevarán la emoción de la música barroca a todo el mundo en escenarios únicos, e invitarán a los normandos a redescubrir un patrimonio excepcional que nunca está lejos.

Pierre y Thomas Corneille, los hermanos que revolucionaron el teatro en el siglo XVII, tienen sus raíces en la ciudad de Ruán. El dramaturgo utilizó su genealogía teatral como base para sus tramas y sus héroes. El dilema de los cuernos no sólo se ha convertido en un clásico, sino también en una característica de la transparencia teatral barroca, tanto en la ópera como en el oratorio. En este programa, William Shelton ofrece una selección de arias de oratorios y óperas barrocas de Cesti, Haendel, Rossi y Telemann. Ariosti, en la que los héroes se enfrentan a su propio reflejo, enredados en un acto de equilibrismo muy a la trompa

Artista residente en la Chapelle Musicale Reine Élisabeth hasta 2024, donde tiene la oportunidad de recibir orientación de Sophie Koch y José Van Dam, el contratenor franco-británico William Shelton fue anteriormente miembro de la primera promoción de jóvenes cantantes de la Académie Philippe Jaroussky en 2017. Ha ganado varios concursos internacionales y fue galardonado con el Prix du Public y el Prix de l’association Jeunes Talents en el concurso Corneille de Rouen (presidido por Andreas Scholl).

Diplomado en órgano, trompa y canto por los conservatorios de Besançon y Dijon, se estableció rápidamente como miembro de numerosos conjuntos franceses, entre ellos Les Cris de Paris, La Tempête, Les Arts Florissants, Pygmalion, La Fenice, Alia Mens y Correspondances, les Musiciens de Saint-Julien y Les Voix Animées, así como en el extranjero con Vox Luminis, Collegium Vocale Gent, Les Scherzi Musicali, Balthasar Neumann Ensemble & Chor, La Cetra Barockorchester Basel, La Capella Reial de Cataluña y Gli Angeli.

Es sobre todo en Johann Sebastian Bach, su repertorio favorito, donde su sensibilidad se expresa con mayor naturalidad, en cantatas y oratorios cantados como solista bajo la batuta de Raphaël Pichon, Paul Agnew, William Christie, Olivier Spilmont, Jean Tubéry, Stephan MacLeod, Valentin Tournet, Philippe Herreweghe, Bart Van Reyn, Jordi Savall y Thomas Hengelbrock.

En su temporada 2022/2023 destacan las giras con los conjuntos Pygmalion (programa Bach) y Vox Luminis (Magnificat y Pasión de San Mateo), los conciertos con los conjuntos Musica Getutscht, Bach Verein Köln, A Nocte Temporis, Alia Mens, Résonances, L’Escardon volant de la Reine, Caravansérail, Les Ambassadeurs, y el papel del Presidente en Carmen, cours d’assise, basada en la ópera de Bizet.

Guillaume Haldenwang es clavecinista y profesor de canto. Muy apreciado como continuista, actúa con Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Ensemble Correspondances, Ensemble Clément Janequin, La Chapelle Harmonique, Balthasar-Neumann-Ensemble, Le Stagioni y Ensemble Matheus. También trabaja como director/acompañante en la Ópera Nacional de París. Guillaume Haldenwang ha sido invitado a actuar en numerosos festivales, como el Oude Muziek Utrecht Festival, el Périgord Noir Festival, Embaroquement Immédiat y Mars en Baroque.

Das ADTLB freut sich, die Nouvelles Voix en Normandie im Bessin begrüßen zu dürfen, eine Initiative von Le Poème Harmonique, die darauf abzielt, die Schätze des normannischen Kulturerbes zu entdecken, indem man dort einige der schönsten Seiten der Barockmusik teilt und gleichzeitig die berufliche Eingliederung junger Künstler fördert.

Die Kandidaten des Concours Corneille – Internationaler Wettbewerb für Barockgesang in der Normandie – zählen zu den besten internationalen Nachwuchstalenten des Barockgesangs. Alle zwei Jahre gehen mehr als hundert Bewerbungen aus der ganzen Welt ein. Die ausgewählten jungen Sänger treffen sich in? Ende September treten sie in Rouen in der Chapelle Corneille vor einer internationalen Jury auf, die sich aus erstklassigen Fachleuten der klassischen Musik, Künstlern und Programmgestaltern zusammensetzt.

In einer Zeit, in der die Eingliederung von Künstlern ein wichtiges Anliegen ist, ermöglicht die Tournee der Nouvelles Voix en Normandie denjenigen, die am Beginn einer professionellen Karriere stehen, neben dem Wettbewerb auch Auftritte zu absolvieren.

Die Gewinner des Corneille-Wettbewerbs reisen nun durch das normannische Kulturerbe, fernab der üblichen Aufführungsnetze, und bringen jedem die Emotionen der Barockmusik in einzigartigen Umgebungen nahe.

Pierre und Thomas Corneille, die Geschwister, die das Theater im 17. Jahrhundert revolutionierten, haben ihren Ursprung in der Stadt Rouen. Das Opernhaus nutzte ihr Theatergenre für seine Intrigen und Helden. Das Horndilemma hat nicht nur Schule gemacht, sondern ist ein Merkmal des barocken Theaters und sowohl in der Oper als auch im Oratorium transparent. In diesem Programm bietet William Shelton eine Auswahl an Arien aus barocken Oratorien und Opern von Cesti, Händel, Rossi und Telemann. Ariosti, wo die Helden mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert werden, das in einem sehr kornischen Schwung verwickelt ist

Der britisch-französische Countertenor William Shelton, der bis 2024 Artist in Residence an der Chapelle Musicale Reine Élisabeth ist und dort von Sophie Koch und José Van Dam unterrichtet wird, war zuvor Mitglied der ersten Klasse junger Sänger an der Académie Philippe Jaroussky im Jahr 2017. Er ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe und wurde beim Corneille-Wettbewerb in Rouen (unter dem Vorsitz von Andreas Scholl) mit dem Publikumspreis und dem Preis der Vereinigung Jeunes Talents ausgezeichnet.

Er studierte Orgel, Horn und Gesang an den Konservatorien von Besançon und Dijon und etablierte sich schnell in zahlreichen französischen Ensembles wie Les Cris de Paris, La Tempête, Les Arts Florissants, Pygmalion, La Fenice, Alia Mens, Correspondances, les Musiciens de Saint-Julien, Les Voix Animées, aber auch im Ausland bei Vox Luminis, Collegium Vocale Gent, Les Scherzi Musicali, Balthasar Neumann Ensemble & Chor, La Cetra Barockorchester Basel, La Capella Reial de Cataluña oder Gli Angeli.

Am natürlichsten kommt seine Sensibilität bei Johann Sebastian Bach zum Ausdruck, seinem bevorzugten Repertoire, in den Kantaten und Oratorien, die er als Solist unter der Leitung von Raphaël Pichon, Paul Agnew, William Christie, Olivier Spilmont, Jean Tubéry, Stephan MacLeod, Valentin Tournet, Philippe Herreweghe, Bart Van Reyn, Jordi Savall und Thomas Hengelbrock singt.

Für seine Saison 2022/2023 sind folgende Termine geplant: Tourneen mit den Ensembles Pygmalion (Bach-Programm), Vox Luminis (Magnificat und Matthäuspassion), Konzerte mit den Ensembles Musica Getutscht, Bach Verein Köln, A Nocte Temporis, Alia Mens, Résonances, L’Escardon volant de la Reine, Caravansérail, Les Ambassadeurs oder die Rolle des Präsidenten in Carmen, cours d’assise, nach der Oper von Bizet.

Guillaume Haldenwang ist Cembalist und Dirigent. Er ist ein geschätzter Continuospieler und tritt mit Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, dem Ensemble Correspondances, dem Ensemble Clément Janequin, La Chapelle Harmonique, dem Balthasar-Neumann-Ensemble, dem Ensemble Le Stagioni und dem Ensemble Matheus auf. Er arbeitet auch als Gesangsleiter/Begleiter an der Opéra National de Paris. Guillaume Haldenwang wird von zahlreichen Festivals eingeladen, wie dem Festival Oude Muziek Utrecht, dem Festival du Périgord Noir, Embaroquement Immédiat oder Mars en Baroque.

