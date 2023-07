Visitez la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne ! Abbaye Sainte-Marie Arles-sur-Tech Catégories d’Évènement: Arles-sur-Tech

Fondée en 778, l'abbaye Sainte-Marie peut s'enorgueillir d'être la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. L'église romane à trois nefs abrite de très belles fresques du XIIe siècle et un grand orgue Schmidt du XVIIIe siècle. Le cloître gothique, d'une élégante légèreté, date du XIIIe siècle. Le sarcophage du IVe siècle, appelé Sainte-Tombe, sécrète de façon inexplicable de l'eau claire depuis qu'il abritât les reliques des saints Abdon et Sennen.

Au fil de votre visite, vous découvrirez l'église romane, le cloître gothique, les fresques du XIIe siècle, le mobilier baroque et la Sainte-Tombe. Abbaye Sainte-Marie Le Palau, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie Fondée en 778, aux premières heures de la reconquête mettant fin aux incursions arabes au nord des Pyrénées, l'abbaye Sainte-Marie peut s'enorgueillir d'être la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. L'église romane à trois nefs, voûtée au XIIe siècle, est embellie de chapelles latérales aux XIIIe siècle et XIVe siècle. Accolé à l'édifice, le cloître gothique du XIIIe siècle est d'une sobre élégance. L'église abrite des fresques romanes, un grand orgue Schmidt du XVIIIe siècle, et du mobilier baroque. Sur le parvis de l'église, un sarcophage du IVe siècle, appelé « Sainte-Tombe », sécrète de façon inexplicable de l'eau claire depuis qu'il abritât les reliques des saints Abdon et Sennen.

