Festival des Jeux du Théatre : Voltaire Rousseau Abbaye Sainte Claire Sarlat-la-Canéda, 18 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Compagnie Boulbi Théâtre

A sa création en 1991, Voltaire Rousseau a connu un très grand succès. L’aventure recommence aujourd’hui avec deux acteurs différents dont le créateur de la pièce également metteur en scène. Rassemblés pour l’éternité au Panthéon où leurs tombeaux -ironie du sort !- se font face dans un ultime dialogue, ils incarnent l’un et l’autre, chacun à leur façon « l’esprit des Lumières » à la française : une époque où l’on savait encore débattre sans que l’affectif étouffe le conceptuel… Nous sommes en 1765 ; chassé de Suisse, Rousseau vient visiter Voltaire dans sa propriété de Ferney : il veut savoir si son hôte est bien l’auteur du pamphlet anonyme qui l’accuse d’avoir abandonné ses enfants à l’assistance publique. S’en suit un duo/duel qui témoigne de leurs désaccords profonds sur leur conception de l’Homme et les grands principes sur lesquels repose la société….

Abbaye Sainte Claire

Voltaire Rousseau was a huge success when it premiered in 1991. The adventure begins again today, with two different actors, including the play?s creator and director. Gathered together for eternity in the Pantheon, where their tombs – irony of fate! – face each other in a final dialogue, they both embody, each in their own way, the French « spirit of the Enlightenment »: a time when people still knew how to debate without the emotional suffocating the conceptual? The year is 1765; expelled from Switzerland, Rousseau comes to visit Voltaire at his estate in Ferney: he wants to know if his host is indeed the author of the anonymous pamphlet accusing him of abandoning his children to public care. What follows is a duel that reveals their profound disagreement over their conception of Man and the principles on which society is based…

Cuando se creó en 1991, Voltaire Rousseau fue un gran éxito. La aventura vuelve a empezar hoy con dos actores diferentes, entre ellos el creador y el director de la obra. Reunidos para la eternidad en el Panteón, donde sus tumbas -¡ironia del destino! – se enfrentan en un diálogo final, ambos encarnan, cada uno a su manera, el « espíritu de la Ilustración » francesa: una época en la que todavía se sabía debatir sin dejar que lo emocional ahogara lo conceptual.. En 1765, Rousseau, expulsado de Suiza, visita a Voltaire en su finca de Ferney: quiere saber si su anfitrión es realmente el autor del panfleto anónimo que le acusa de haber abandonado a sus hijos a la tutela pública. Lo que sigue es un duelo que revela su profundo desacuerdo sobre su concepción del Hombre y los principios fundamentales en los que se basa la sociedad…

Das Stück Voltaire Rousseau war bei seiner Premiere 1991 ein großer Erfolg. Das Abenteuer beginnt heute erneut mit zwei verschiedenen Schauspielern, darunter der Schöpfer des Stücks und Regisseur. Für die Ewigkeit im Pantheon vereint, wo sich ihre Gräber – Ironie des Schicksals!- in einem letzten Dialog gegenüberstehen, verkörpern sie beide, jeder auf seine Weise, den Geist der französischen Aufklärung: eine Epoche, in der man noch debattieren konnte, ohne dass das Emotionale das Konzeptionelle erstickte? Wir schreiben das Jahr 1765. Rousseau, der aus der Schweiz vertrieben wurde, besucht Voltaire auf dessen Anwesen in Ferney. Er will wissen, ob sein Gastgeber tatsächlich der Autor des anonymen Pamphlets ist, das ihn beschuldigt, seine Kinder in der öffentlichen Fürsorge zurückgelassen zu haben. Es folgt ein Duett/Duell, das von ihren tiefen Meinungsverschiedenheiten über ihr Menschenbild und die großen Prinzipien, auf denen die Gesellschaft beruht, zeugt…

