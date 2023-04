Visite guidée de l’abbaye Saint-Vigor Abbaye Saint-Vigor, 16 septembre 2023, Cerisy-la-Forêt.

Pour retracer l’histoire millénaire de l’abbaye Saint-Vigor de Cerisy-La-Forêt, une visite guidée est proposée toutes les heures, de 11h15 à 17h.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la visite inclut la découverte du souterrain médiéval, ouvert en continu.

Fondée en 1032 par Robert le Magnifique, duc de Normandie, l'Abbaye Saint-Vigor est l'une des plus anciennes abbayes normandes. Véritable joyau de l'architecture romane normande, son abside, percée de quinze fenêtres sur trois niveaux d'élévation, est un exemple unique.

