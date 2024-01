Massilia Sounds Gospel Abbaye Saint-Victor Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Massilia Sounds Gospel ♫GOSPEL♫ Vendredi 26 janvier, 20h45 Abbaye Saint-Victor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:45:00+01:00 – 2024-01-26T23:45:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:45:00+01:00 – 2024-01-26T23:45:00+01:00

Depuis dix ans, Massilia Sounds Gospel a le vent en poupe. « Un choeur habité, à l’enthousiasme communicatif », a écrit Télérama. L’ensemble phocéen surfe sur la vague du Gospel des champs de coton revisité et sur la crête du groove urbain en séduisant les deux publics.

Dans cette musique de l’âme, du coeur et du corps, il est question de raconter ses douleurs pour les apaiser et de partager les espoirs pour s’y accrocher.

Tout se chante, se danse, et se vit ensemble. Habillés de costumes scintillants de couleurs, les trente choristes projettent leurs voix dans une danse spectaculaire où le public exulte dans un lâcher prise sensitif et émotionnel.

La mémoire de quatre siècles d’histoire douloureuse et la conscience d’injustices mille fois répétées se conjuguent dans des mélodies éternelles et se vit hic et nunc dans un collectif qui ne renie rien de sa culture de la fête.

Transcendés par des virtuoses qui forment un choeur envoutant, les spectateurs-acteurs de cette cérémonie joyeuse en redemandent.

Fondé par Greg Richard, Massilia Sounds Gospel est à l’image de Marseille: mythologique et jeune, soudé et divers, humain et plein d’énergie.

