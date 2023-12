Contes en musique: « Contes d’une nuit d’hiver » Abbaye Saint-Victor Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

Contes en musique: « Contes d’une nuit d’hiver » Samedi 6 janvier 2024, 16h30 Abbaye Saint-Victor 5 / 10€

Début : 2024-01-06T16:30:00+01:00 – 2024-01-06T18:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T16:30:00+01:00 – 2024-01-06T18:30:00+01:00

Gilbert Chiron est conteur depuis 13 ans en français et en provençal, il est accompagné en musique par André Gabriel.

Des contes qui parlent de nos villages de Provence ,des gens, des bêtes et même du loup qui est revenu dans nos montagnes .Il porte sa parole dans sa propre langue mélange de français et de provençal, dans les lieux les plus divers : bibliothèque, cour de château, place de village, balades contées, chez l’habitant…

Des histoires ancrées dans la Provence mais qui font partie d’un patrimoine universel et à destination de tous les publics.

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur