Les contes de Chelm Abbaye Saint-Victor Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Les contes de Chelm Samedi 16 décembre, 16h00 Abbaye Saint-Victor 10 / 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

Fin : 2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

Toute sa vie, Isaac Bashevis Singer porta une attention particulière à la jeunesse en lui dédiant de nombreux ouvrages. Il reçut le prix Nobel de littérature en 1978 «pour son art de conteur enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises et ressuscite l’universalité de la condition humaine.»

La petite ville de Chelm est gouvernée par un Conseil de cinq Sages aux noms révélateurs: Likisch le Bon à rien, Zeinvei le Ramoli, Treitel le Fou, Sender l’Âne et Gronam le Bœuf, le Sage des Sages qui prend les décisions quand les autres n’arrivent pas à se mettre d’accord.

Car, à Chelm, il est urgent de délibérer afin de prendre de grandes décisions: comment faire pour que les habitants de Chelm oublient pour un temps leur misère ?

Comment économiser le pain et ne plus manquer de rien ?

Comment avertir les habitants de rester chez eux pour ne pas piétiner la neige scintillante tombée durant la nuit ?

Un bon père de famille doit-il répondre si on lui demande l’heure dans un train ?

Lecture à 3 voix dans les cryptes : Grégoire Ingold – Fabienne Jullien – Elisabeth Moreau

Accompagnement musical : élèves de l’Académie de Mandoline et de Guitare de Marseille, sous la direction de Vincent Beer Demander.

_____________________________________________________________

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur