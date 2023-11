Epopée de l’Esprit, petites et grandes histoires, Mythologies Platon Abbaye Saint-Victor Marseille, 26 novembre 2023, Marseille.

CYCLE : « L’ÉPOPÉE DE L’ESPRIT, PETITES ET GRANDES HISTOIRES »

Lecture à 3 voix : Grégoire Ingold, récitant, Fabienne Jullien, récitante, Elisabeth Moreau, récitante

Accompagnement musical : élèves de l’Académie de Mandoline et de Guitare de Marseille, sous la direction de Vincent Beer Demander.

On connaît Platon comme auteur des Dialogues, on le connaît moins dans son talent de fabuliste. Pourtant, ici et là, il interrompt le cours des échanges pour raconter une histoire. Platon, en poète inspiré, ne se contente pas de répéter les mythes traditionnels, il invente des fictions saisissantes pour frapper nos imaginations. Dans cette mise en récits, c’est toute une constellation de questions qui s’anime et n’en finit pas de faire entendre ses échos.

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille

