Musiques Interdites des Deux Mondes Abbaye Saint-Victor Marseille, 16 novembre 2023, Marseille.

Musiques Interdites des Deux Mondes Jeudi 16 novembre, 20h00 Abbaye Saint-Victor 20€

Deux Mondes par-delà l’océan : l’ancien avec l’Espagne, le nouveau avec l’Argentine…

Deux dictatures dénoncées par deux grands poètes lyriques Federico Garcia Lorca et Atahualpa Yupanki…

Des mélodies traditionnelles espagnoles que Lorca, avant sa mise à mort par les franquistes, a transcrites pour guitare et voix : le «chant profond», sacré par le poète, sur les amours déçues, les haines, les vengeances, les sévillanes, les contes … toute la magie des « nuits dans les jardins d’Espagne » qu’on retrouve dans les cartons de tapisseries de Goya …

Atahualpa Yupanki, littéralement « celui qui vient des contrées lointaines pour raconter » en langue quechua, vécut en exil en France et chanta son Argentine dans le monde entier… l’Argentine de Tucuman, de Yerba Buena, de Cerro Colorado, de ses paysages, de sa nature, de ses peuples originaires, de leurs musiques traditionnelles, de la solitude du poète, de l’éternel exil, de la mort…

Après les « Chants du Compagnon Errant » l’an dernier à l’Opéra et

« Les Chants pour les Enfants Morts » de Mahler ainsi que les « Poésies Populaires Juives » de Chostakovitch cette année, l’inoubliable mezzo-soprano Aude Extrémo a conçu un récital accompagnée à la guitare par Jeremy Péret qui nous convie à ce voyage par-delà les distances séparant arbitrairement les hommes de leurs racines terrestres…

