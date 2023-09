Trio Alphea Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Trio Alphea Abbaye Saint-Victor Marseille, 30 septembre 2023, Marseille. Trio Alphea Samedi 30 septembre, 20h30 Abbaye Saint-Victor 10€ Concert caritatif en faveur de la valorisation du patrimoine de l’Abbaye Saint-Victor et de ses cryptes

VARIATIONS GOLDBERG

BWV 988 ( 1ER LIVRE)

SONATE POUR ORGUE N°5

BWV 529

(VERSION POUR TRIO À CORDES)

PAF 10€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T22:30:00+02:00

