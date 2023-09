À Chœurs battants Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

À Chœurs battants Vendredi 22 septembre, 20h30 Abbaye Saint-Victor 5 / 10€ À Chœurs battants , « multi-chœurs ».

Chants traditionnels de la Méditerranée orientale et occidentale

Vendredi 22 septembre à 20h30

Avec la participation de : Choeur mixte du Roudelet Felibren sous la direction de Nadine Pantaléo

Chorale « Vives Voix » dirigée par Clara Sfez.

L’ensemble Les Sœurs de Byzance : Nedjma Bachi, Christiane Raby et Farah Sinha.

