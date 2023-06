Petite Messe Solennelle de Rossini Abbaye Saint-Victor Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Petite Messe Solennelle de Rossini Dimanche 25 juin, 19h00 Abbaye Saint-Victor PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI

Chœur Gyptis et Bénédicte Pereira (Direction)

Lucile Pessey (Soprano), Ninon Dann (Mezzo), Adrian Autard (Ténor), Antoin Herrera-López Kessel (Baryton basse), Marion Liotard (Piano), N/N (Accordéon) Dernier « péché de vieillesse » de Rossini, la Petite Messe Solennelle est écrite par le compositeur en 1863. L’œuvre mélange plusieurs styles différents, allant des arias de pur bel canto aux références à l’écriture polyphonique ancienne. Rossini adressa une dédicace en forme de boutade au Créateur lui-même : « Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou bien de la sacrée musique ? »

Nous aurons le plaisir d'entendre ce chef-d'œuvre sous la direction de Bénédicte Pereira. Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille

2023-06-25T19:00:00+02:00 – 2023-06-25T21:00:00+02:00

