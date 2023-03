MELODY LOULEDJIAN & GIULIO ZAPPA: Voyage Romantique en Italie Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

MELODY LOULEDJIAN & GIULIO ZAPPA: Voyage Romantique en Italie Abbaye Saint-Victor, 17 mars 2023, Marseille. MELODY LOULEDJIAN & GIULIO ZAPPA: Voyage Romantique en Italie Vendredi 17 mars, 20h30 Abbaye Saint-Victor 15 / 20€ Quinze perles rossiniennes, quinze romances en français du grand compositeur italien présentées pour la première fois au public de Saint-Victor.

Une musique déconcertante : légère et pudique, élégante et savante dans un endroit grandiose.

Avec Melody Louledjian, soprano et Giulio Zappa, piano.

Réservation: bit.ly/3HQH69X

+ d’infos sur Mélody Louledjian & Giuilio Zappa : http://bit.ly/3YLH5L4

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T22:30:00+01:00

